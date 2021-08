Shomurodov ringrazia il Genoa via social: “Mi avete fatto realizzare il sogno di giocare in Europa”

Eldor Shomurodov tramite il suo profilo Twitter, ha voluto dedicare un messaggio di ringraziamento al Genoa, club con il quale nella passata stagione ha totalizzato 32 presenze, segnato 8 gol e fornito 2 assist per i compagni. Questo il tweet dell”attaccante uzbeko per la società ligure:

“Voglio ringraziare tutti voi di Genoa per la professionalità e il supporto. Il mio sogno di giocare in Europa si è avverato in questo club unico. È un posto speciale e rimane nel mio cuore per il resto della mia vita. Grazie Genova, In bocca al lupo per la nuova stagione“.

Foto: Twitter Shomurodov