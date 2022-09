Shomurodov: “Partita difficile anche per colpa del campo. Dobbiamo rialzarci, testa all’Empoli”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso al termine della sconfitta contro il Ludogorets, Eldor Shomurodov ha così commentato il ko della Roma in Bulgaria: “Oggi la partita è stata difficile, anche per colpa del campo. Questo non è importante però, noi dobbiamo sempre vincere. C’è ancora tempo, aspettiamo le prossime partite del girone. Questa partita è finita e ora dobbiamo pensare alla prossima (Empoli), abbiamo pochi giorni di tempo”.

Foto: Twitter Roma