Shomurodov: “Io e Luvumbo salveremo il Cagliari ad alta velocità”

L’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Cagliari di Claudio Ranieri, ha parlato in esclusiva all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sua passata esperienza in giallorosso e quella attuale in terra sarda, con vista al prossimo impegno di campionato contro la capolista Inter.

Queste le sue parole: “Non ho mai fatto gol all’Inter. Ma ci ho giocato contro. Sono fortissimi, giusto che siano avanti. Ma noi abbiamo la nostra identità per cercare di prendere punti. A me piace Mkhitaryan. Lui è armeno, parliamo russo. Un giocatore forte che gioca tranquillo e usa innanzitutto la testa. Fa tante cose per la squadra. Mi ha aiutato molto quando ero alla Roma”.

Dove lei non ha fatto il grande salto e con Mourinho non è scattato il feeling.

“Allora non è andata come speravo. Ma pure io avrei dovuto mettere più cattiveria in campo. Resta una grande città con una bellissima tifoseria”.

E poi lei resta a Cagliari o torna alla Roma? “E’ presto per parlarne. Lo faremo a fine campionato. Io, mia moglie e i due bimbi stiamo molto bene, la città è tranquilla. Sono diventato amico di Radunovic. Ho imparato ad amare il pesce che non mangiavo tanto, qui è fantastic, Mi trovo bene con Luvumbo. Salveremo il Cagliari ad alta velocità, poi vedrò il futuro”.

Foto: sito Cagliari