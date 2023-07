Shomurodov in orbita Cagliari: conferme due giorni dopo

Shomurodov in orbita Cagliari: conferme assolute risposte a quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” martedì scorso, quando venivano raccontati i primi contatti tra la Roma e il club rossoblù, una precisa richiesta di Claudio Ranieri. Evidentemente Shomurodov ha scavalcato Gabbiadini nelle gerarchie, la trattativa per il prestito con diritto di riscatto sta andando avanti. Il Cagliari poi aspetta, come anticipato, Palomino dall’Atalanta per difesa ma questo è un altro discorso.

