Shomurodov: “Buon punto. Peccato, alla fine avremmo anche potuto vincerla”

Eldor Shomurodov, attaccante del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Peccato, potevamo vincere ma anche un punto non è male. Ogni punto è importante in questo momento”.

Questo gol è un premio per te? “Dopo l’infortunio era difficile ma adesso sono tornato in forma come volevo, mi sento bene”.

Che allenatore è Ranieri? “Il mister è molto importante, ci dice sempre di non mollare e di andare in campo in ogni partita come fosse una finale”.

Che vi siete detti con Mkhitaryan? “Ci siamo salutati, adesso parleremo un po’ perché prima della partita non c’era molto tempo per farlo”.

Foto: sito Cagliari