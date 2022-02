Shock in Inghilterra. Un poliziotto prende a calci un tifoso

Bruttissimo episodio di violenza che arriva dalla Premier League. Come riporta il Daily Mail, sta circolando un video di pochi secondi che ritrae un agente di polizia prendere a calci un tifoso che si stava incamminando per strada fuori dallo stadio Molineux, nel post partita di Wolverthampton-Arsenal, giocata il 10 febbraio.

Il motivo del pestaggio non si conosce, sembrerebbe non esistere. Pare che l’agente abbia aggredito il tifoso per pungolarlo e ottenere una sua reazione in modo tale da poter procedere all’arresto. Non si sa se il tifoso avesse dei precedenti, o era schedato. Si sta cercando di far luce sulla vicenda, visto che lo stesso tifoso ha poi sporto denuncia.