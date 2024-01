Shock Henry, minacce di morte dopo il rigore sbagliato

Protagonista in negativo con un rigore sbagliato al 100esimo minuto, che avrebbe permesso all’Hellas di conquistare un punto pesante a San Siro, Thomas Henry si è sfogato sul suo profilo Instagram dopo le minacce ricevute: “A tutte le persone che pensano di conoscere il calcio meglio di chiunque altro e che insultano la mia famiglia augurandole la morte, spero che possiate trovare pace un giorno nella vostra piccola vita. Gli errori fanno parte dello sport e quindi continuerò a lavorare per essere migliore di prima. Un giorno vinci, un giorno perdi, un giorno segni, un giorno sbagli, questa è la mia vita da calciatore e sono orgoglioso di aver potuto segnare il mio secondo gol in carriera in questo stadio di San Siro dopo una rottura dei legamenti. Sempre a testa alta, sempre davanti, sempre più alto”.

Foto: Instagram Henry