Shevchenko: “Un derby si prepara diversamente dalle altre gare. Sarà una partita di grande qualità”

Ospite dell’ultima puntata di “Storie di Serie A“, in onda su Radio TV Serie A con RDS, l’ex rossonero Andriy Shevchenko ha parlato del derby di sabato.

Queste le sue parole: “Mi piace quando si dice che la pressione è un pregio. Quando si alzava la pressione mi piaceva giocare le partite importanti e il derby è una di queste, soprattutto quello di Milano. Quando ho giocato il primo derby ho capito cosa significasse e da quel momento li preparavo diversamente. Penso che sarà una partita di grande qualità perché entrambe le squadre si sono rafforzate, soprattutto il Milan ha costruito una rosa molto ampia con giocatori importanti. Non è un caso che siano in testa alla classifica e stiano giocando bene”.

Foto: Instagram Milan Su Italia-Ucraina: “Tornare a San Siro mi fa sempre piacere, questo stadio mi ha regalato tante soddisfazioni ed è stato un grande piacere. La partita tra Italia e Ucraina è stata giocata molto bene, la maggior parte della gara l’Italia ha avuto il possesso palla e soprattutto la prima mezz’ora sono partiti forte. Gli azzurri hanno una rosa ampia e Spalletti ha potuto inserire giocatori più freschi dall’inizio, cosa che l’Ucraina non ha potuto fare. Però l’Ucraina è riuscita a rientrare nella partita alla fine del primo tempo, ma l’Italia ha resistito ed ha meritato la vittoria”.