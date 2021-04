Shevchenko sulla batosta di Istanbul: “Nei tre mesi successivi mi svegliavo di notte urlando”

Il CT dell’Ucraina ed ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, si è raccontato a “7”, il magazine del Corriere della Sera, ricordando alcuni momenti della sua carriera. Ecco le sue parole sul “trauma” di Istanbul: “Nei primi tre mesi dopo quella sconfitta così acida mi svegliavo gridando nella notte e cominciavo a pensarci. Mi capita di pensarci ancora oggi che sono passati sedici anni. Tanti miei compagni non hanno più voluto rivedere quella partita. Io la so a memoria.

Il Liverpool? Avevano una sola chance su 100, ci si sono aggrappati con tutte le forze che avevano. Bravi loro”.

Foto: The Sun