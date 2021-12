Shevchenko: “Stupendo ritrovare il Milan. ma stasera devo pensare a come batterlo”

Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn nel pre-partita della gara tra i liguri e il Milan.

Queste le sue parole: “Bello rivedere tutti i miei ex compagni rossoneri, ma ora sono concentrato sulla partita e devo pensare a come mettere in difficoltà il Milan questa sera e a come batterlo. Tassotti mi dà un grande aiuto, per me è un amico, un fratello e mi sta aiutando molto. Il calcio italiano poi è bellissimo, ci sono partite molto belle. Ho visto il nostro calendario, ora il Milan, la prossima con la Juve, ma ora dobbiamo essere più compatti difensivamente. Contro l’Udinese e contro la Roma abbiamo fatto bene, ma dobbiamo lavorare di più e avere più coraggio nel controllare la partita per creare qualche occasione in più”. Foto: Twitter Genoa