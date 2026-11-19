Shevchenko: “Se Mudryk ha delle prove a sostegno delle sue dichiarazioni le fornisca”

19/11/2026 | 23:25:03

Shevchenko ha risposto alle pesanti dichiarazioni di Mudryk: “Se Mykhailo ha prove a sostegno delle sue affermazioni, le fornisca. In caso contrario, mi aspetto che ritratti pubblicamente le sue accuse e si scusi” le parole dell’ex centravanti del Milan riportate da Footmercato. Il calciatore ha confessato nelle scorse ore di non aver mai sentito parlare del meldonium, la sostanza riscontrata nel suo organismo, e di ritenere che possa essere entrata nel suo corpo durante una convocazione con la selezione”.

Foto: Instagram Shevchenko

