Mudryk accusa la nazionale ucraina: “Il doping? Poteva entrare nel mio corpo solo in Ucraina. Ho pensato al suicidio”

19/11/2026 | 09:44:52

Mykhailo Mudryk rompe il silenzio sulla vicenda doping che lo ha tenuto lontano dal calcio per quasi due anni. L’esterno, attualmente al Tottenham in prestito dal Chelsea, ha raccontato il momento più difficile della propria carriera in un’intervista al canale YouTube di Dmytro Gordon, puntando il dito contro la nazionale ucraina e la sua federazione. Il calciatore ha spiegato di non aver mai sentito parlare del meldonium, la sostanza riscontrata nel suo organismo, e di ritenere che possa essere entrata nel suo corpo durante una convocazione con la selezione. “Non avevo mai sentito parlare di una sostanza come il meldonium. È qualcosa che si trova nell’Europa dell’Est. Poteva entrare nel mio corpo solo quando ero in Ucraina. In Inghilterra non esiste”, ha raccontato. Mudryk ha descritto anche le presunte carenze nei controlli durante i ritiri della nazionale, spiegando che ai giocatori venivano consegnate delle pastiglie dal nutrizionista prima delle partite. Secondo la sua ricostruzione, sarebbe mancato un adeguato sistema di sicurezza e controllo su ciò che veniva somministrato ai calciatori. L’ucraino ha inoltre criticato il comportamento della federazione durante il periodo della sospensione, accusandola di non averlo sostenuto quando aveva maggiormente bisogno di aiuto: “Quando avevo più bisogno di aiuto, mi hanno voltato le spalle. Fingevano di aiutarmi, ma alla fine hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti”. Il racconto si è fatto ancora più drammatico quando Mudryk ha parlato delle conseguenze psicologiche della vicenda. “È stato come cadere da un grattacielo. Mi ha colpito duramente a livello mentale”, ha spiegato, ammettendo di aver attraversato un periodo molto buio e di aver avuto pensieri suicidi, pur comprendendo che quella non fosse la soluzione. La positività riscontrata nel 2024 aveva portato inizialmente a una squalifica di quattro anni da parte della Federazione inglese. Dopo il ricorso e il procedimento davanti agli organi competenti, la sanzione è stata ridotta e il giocatore è tornato a disposizione nel 2026. Nel frattempo, la sua carriera è rimasta sospesa per mesi, con un percorso personale e professionale segnato profondamente da quanto accaduto.

foto: instagram Mudryk