Shevchenko: “Notti europee più belle? Con Ajax e Inter”

Andriy Shevchenko a Milan TV, ha parlato del suo ricordo delle sue notti europee più belle citandone due un particolare.

Ecco le sue parole: “Le notti europee più belle? Soprattutto due partite. Quella contro l’Ajax: ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo fatto gol all’ultimo minuto, questo è stato un segno per tutti noi. Poi la partita contro l’Inter sicuramente. Noi ci credevamo, la squadra era pronta per giocare la finale. E la finale è stata bellissima, anche se tanti dicono che non è stata una bellissima partita per noi calciatori è stata una battaglia che siamo riusciti a vincere”.