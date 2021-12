Shevchenko: “Momento difficile per il Genoa, serve coraggio”

Andriy Shevchenko, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con l’Atalanta: “Sicuramente è un momento difficile per noi, ci vuole coraggio per affrontare avversario molto forte come l’Atalanta. Cercheremo di vincere più duelli possibili e fare una bella prestazione”.

Da chi ti aspetti un passo avanti?

“Portanova viene da una ottima partita, oggi giocherà dal primo minuto. Cerchiamo di migliorare il nostro gioco e di essere più pericolosi”. Foto: Twitter Genoa