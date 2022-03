Shevchenko: “Mia madre e mia sorella sono bloccate a Kiev. Non riescono a lasciare il Paese”

Andriy Shevchenko, allenatore ed ex calciatore del Milan, ha parlato a Sky TG 24, soffermandosi ad analizzare qual è la situazione in Ucraina in queste ore di panico e sofferenza.

Queste le sue parole: “In questo momento mia madre e mia sorella si trovano sotto assedio a Kiev. Hanno dato ospitalità a cinque persone che venivano da Bucha, la città dove andavo ad allenarmi quando ero un giovane calciatore. Sono amici di mia sorella, vivevano in un seminterrato e non avevano più elettricità e cibo. Bucha è stata completamente distrutta e i russi stanno anche attaccando i corridoi umanitari. Tentare di lasciare l’Ucraina diventa allora più pericoloso per i miei familiari“.

Foto: Twitter personale