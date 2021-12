Shevchenko: “L’unica cosa positiva di oggi è che abbiamo segnato. Bisogna fare meglio”

Quinta sconfitta su sei gare per il Genoa di Andriy Shevchenko, ecco le parole del tecnico ucraino ai microfoni di DAZN dopo il ko contro la Lazio: “L’unica cosa positiva è che abbiamo fatto gol, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Purtroppo abbiamo subito per delle disattenzioni, però la squadra ha cercato di reagire. Potevamo fare meglio a inizio secondo tempo, abbiamo avuto buone opportunità ma non siamo riusciti a concretizzare”. Foto: Twitter Euro 2020