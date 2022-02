Shevchenko: “L’Ucraina ama la libertà, è la mia patria. Insieme vinceremo”

“Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci. Insieme vinceremo! Gloria all’Ucraina!”. Così Andriy Shevchenko, storico bomber ucraino, è sceso in campo per il suo Paese in questo momento complicato, con il timore di una imminente invasione russa. “L’Ucraina è la mia patria. Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese – si legge sul suo Twitter -. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante”.

FOTO: Twitter Genoa