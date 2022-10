Shevchenko: “Leao sempre più leader di questo Milan. Giroud ha ancora tanto da dare”

A due giorni da Chelsea–Milan, Andryi Shevchenko, doppio ex del match in programma mercoledì a Londra, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV parlando di Rafael Leao: “Sta diventando un leader. A Londra avrà la possibilità di far vedere le sue grandi qualità anche in Champions League che è una competizione diversa dal campionato italiano. Leao è un grande talento che può fare la differenza anche in queste partite”. Infine, ha parlato anche di un altro protagonista rossonero, Olivier Giroud: “E’ una bravissima persona. E’ un attaccante che sa dove mettersi per fare gol, ha un grande fiuto del gol. E’ elegante, ha ancora tanto da dare al Milan. Avere in squadra uno come lui aiuta tanto. Sarà una partita speciale per lui quella contro il Chelsea”.

Foto: Instagram Milan