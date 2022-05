Shevchenko incontra Zelensky a Kiev: “Rappresento l’Ucraina, la mia priorità è aiutarla”

Continua, purtroppo, la guerra in Ucraina. Nella giornata di oggi Andryi Shevchenko ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’incontro avuto con il presidente ucraino Zelenskye ha scritto un lungo post: “Ho superato il viaggio da Londra a Kiev e sono più felice che mai di essere qui a casa. Rappresento l’Ucraina nell’arena calcistica internazionale da molti anni. Ma oggi, quando il mio paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare l’Ucraina“. Dopo aver ringraziato il leader ucraino per questo ruolo centrale nella raccolta fondi, il campione ha sollecitato i suoi followers a contribuire.

FOTO: Instagram Shevchenko