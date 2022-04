Shevchenko: “Il mio popolo ha bisogno di tanto aiuto in questo momento. L’Europa deve mettere più pressione”

Andrij Shevchenko, ex campione ucraino, in una conferenza stampa con il Sindaco di Milano Beppe Sala per presentare il progetto ‘Insieme per l’Ucraina’ è tornato sul momento di crisi della sua nazione: “Per me è molto importante sentire la vicinanza al popolo ucraino che ha bisogno di tanto aiuto in questo momento. Il mio popolo sta cercando di difendere i suoi diritti, la sua casa, la sua famiglia e dobbiamo farlo fino in fondo per avere un futuro libero. Noi desideriamo essere parte dell’Europa, che dovrebbe mettere più pressione, perché solo così le cose possono cambiare per riportare la pace e finire questa brutta guerra. Il mio messaggio è di cercare di tranquillizzare i bambini, farli inserire nel miglior modo possibile nella comunità italiana consentendo loro di finire la scuola. Chiedo di dare a loro l’assistenza e la possibilità di sentirsi a casa”.

FOTO: Twitter Genoa