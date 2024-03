Shevchenko: “Felici per la qualificazione a Euro 2024. Ma ciò non nasconde la tristezza per quanto sta accadendo al nostro Paese”

Andriy Shevchenko, ex stella del Milan ora presidente della Federcalcio ucraina, ha parlato a La Repubblica sulla qualificazione della sua Nazionale a Euro 2024.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti. Ma c’è anche tanta preoccupazione. E non ci è possibile nasconderlo. Ci vuole energia per festeggiare. Una volta esaurita l’adrenalina del campo, ci è rimasta una consapevolezza che non ci abbandona: quella di rappresentare un Paese che vive un momento di enorme difficoltà”.

Il ct Rebrov ha parlato di “vittoria importante per l’intero popolo” “Non è retorica, è la realtà. Abbiamo regalato un piccolo momento di felicità al Paese: soprattutto ai soldati che stavano guardando la partita. Il modo in cui abbiamo raggiunto il traguardo non è stato banale: abbiamo fatto fatica, abbiamo sofferto”.

Vittorie in rimonta: “Anche la prima è stata davvero dura: fino a 6 minuti dalla fine, ai gol di Yaremchuk e Dovbyk, stavamo ancora perdendo. Poi la squadra ha saputo reagire. E il talento individuale, che per fortuna non ci manca, è stato decisivo. A Wroclaw è stato quasi uguale, anche se stavolta abbiamo pareggiato un po’ prima: con Tsygankov, nel secondo tempo. Ma il gol della vittoria Mudryk l’ha segnato solo a 6 minuti dalla fine”.

Foto: Instagram personale