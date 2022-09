Shevchenko consegna a Lewandowski la fascia con i colori dell’Ucraina. La indosserà ai Mondiali

Robert Lewandowski ha ricevuto oggi una fascia da capitano con i colori dell’Ucraina dall’ambasciatore Andriy Shevchenko e ha promesso all’ex Pallone d’Oro di portare i colori gialloblu ai Mondiali. “Come giocatore e come uomo, sostengo la pace e credo che questi gesti simbolici siano importanti”, ha detto l’attaccante polacco. A febbraio, pochi giorni dopo l’invasione militare dell’Ucraina, Lewandowski ha fatto pressioni per il rinvio della partita internazionale della Polonia contro la Russia. Quando poi è sceso in campo per il Bayern Monaco, i suoi compagni di squadra hanno indossato fasce nere al braccio per onorare le vittime dell’invasione, mentre Lewandowski, il capitano del club bavarese, ne ha indossata una con i colori dell’Ucraina. Sheva e Lewandovski, due dei più grandi bomber dell’era moderna, hanno finalmente avuto l’occasione di incontrarsi allo stadio nazionale di Varsavia, dove l’ex milanista ha regalato la fascia al capitano della squadra polacca che gareggerà in Qatar, la spiegato l’ex calciatore. “Credo che come atleti dovremmo usare sempre il potere dello sport – il commento di Lewandovski – Porterò con me la fascia di Andriy ai Mondiali di novembre per ricordare che gli ucraini non sono soli e non vengono dimenticati. Significa molto per me stare qui con Andriy, un calciatore e un uomo che ha usato la sua voce per influenzare un cambiamento positivo”.

Foto: Twitter Barcellona