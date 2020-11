Shevchenko: “Con Ibra tutto è possibile, questo Milan può vincere lo scudetto”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex stella del Milan, Andriy Shevchenko. Queste le sue parole con un commento su Ibra, vero trascinatore dei rossoneri in questo inizio di stagione: “Ibra sta facendo cose incredibili alla sua età. Con lui il Milan non può che crescere. Mi fa piacere che stia eguagliando alcuni dei miei record in rossonero. Il Milan è sempre nel mio cuore e i momenti d’oro del club mi rendono contento. È un grande momento, per tutto il gruppo. Allenatore, squadra, dirigenti. Tutti hanno lavorato bene, il Milan è diventato un’orchestra. È una squadra, è questo che mi piace. E Ibrahimovic la dirige bene, ma non sottovaluterei i meriti di Pioli. Il Milan ha cominciato benissimo dopo aver finito benissimo, sono stagioni strane e bisogna vivere giorno per giorno, ma per come sta andando adesso certo che può puntare a vincere il campionato. Forse è presto per dirlo e l’importante è tenere i piedi per terra.”

Foto: Klankosova tv