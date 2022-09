Shevchenko: “Che emozione vedere il Milan vincere lo Scudetto! Ammiro Pioli”

Intervistato da Milan TV durante la visita nella sede rossonera per il progetto “AC Milan for Peace, l’ex stella rossonera, Andriy Shevchenko, ha parlato del calcio italiano: “Il calcio italiano è in crescita: c’è più competizione interna, il livello di atletismo e di intensità si è alzato tanto e si vedono tante belle partite. Ci sono tante squadre da scudetto”. Poi ha proseguito parlando di Stefano Pioli: “Ha fatto un grandissimo lavoro. Ho tanto rispetto e ammirazione per lui: è riuscito a trasformare la squadra in una squadra vincente. È stato bellissimo vedere il Milan alzare lo Scudetto dopo tanti anni. È stata un’emozione vedere gioire tanti milanisti”.

Foto: Instagram Milan