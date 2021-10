Sheriff-Inter, niente trasferta dall’Italia per i tifosi nerazzurri

Brutte notizie per i tifosi dell’Inter che dall’Italia avrebbero voluto seguire la squadra nella trasferta contro lo Sheriff, la cui gara è prevista il 3 novembre prossimo. Il Ministero della Salute italiano ha declassato infatti la Moldavia nella lista dei Paesi E.

Il che significa che dallo scorso 25 ottobre l’ingresso in questa Nazione non è consentito per motivi di turismo o di svago, ma solo ed esclusivamente per esigenze di lavoro, studio, motivi di salute e di assoluta urgenza. Esentati da tali obblighi, altrimenti non si sarebbe potuta disputare nemmeno la partita, gli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori.

Quindi, per i tifosi italiani, non sarà possibile andare in Moldavia per seguire la sfida. La cosa può cambiare per i tifosi nerazzurri residenti all’estero e in base alle norme nei Paesi in cui risiedono, potranno nel caso raggiungere Tiraspol e assistere alla gara.