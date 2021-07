Shearer: “La sceneggiata di Immobile sul primo gol dell’Italia è stata patetica”

Un episodio che l’opinione pubblica sta condannando in merito alla gara dell’Italia di ieri sera è il siparietto che ha visto protagonista Ciro Immobile sul primo gol di Barella. L’attaccante della Lazio, sul quale c’era un contatto dubbio in area di rigore, è rimasto a terra per diversi secondi molto dolorante.

Poi al gol di Barella, come se nulla fosse, si è alzato ed è andato ad esultare. Un episodio che non è sfuggito ad Alan Shearer ex attaccante inglese, che in una tv britannica, commentando l’episodio in questione non ha risparmiato critiche a Ciro Immobile.

Queste le parole di Shearer: “L’episodio di Immobile? Non voglio nemmeno farmi una risata perché è stato patetico. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è. Anti sportivo, al gol è scattato come una gazzella mentre un secondo prima era a terra dolorante. Così non va bene”.

Foto: Twitter personale