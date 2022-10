Shearer: “Haaland straordinario, ma anche Kane segnerebbe gli stessi gol con il City”

Clamoroso impatto di Erling Haaland al Manchester City! Il norvegese ha cominciato la stagione con una media di oltre un gol a partita. Sul The Athletic, Alan Shearer ha commentato così le prestazioni del norvegese: “Ha iniziato in modo incredibile al Manchester City ed è un talento straordinario, ma qualsiasi attaccante di qualità segnerebbe tante reti nella squadra di Guardiola. Per esempio Harry Kane”.

Foto: Itvcom