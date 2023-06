Shaw: “Parlo spesso con Kane e Rice per convincerli a vestire la maglia dello United”

Luke Shaw ai microfoni di Sky Sports ha parlato di Declan Rice e Harry Kane e di un loro futuro al Manchester United. Ecco le sue parole: “Darei loro il benvenuto a Old Trafford in un batter d’occhio. E non mentirò, mi piacerebbe che qualcuno tra loro si unisse alla nostra squadra. Ci sto parlando, sto dicendo loro quanto grande sia giocare al Manchester United. Sono giocatori di livello mondiale e ci darebbero un grande aiuto, ma dipende tutto dal club. Decideranno loro”.

Foto: Instagram Shaw