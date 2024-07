Shaw: “Sono pronto a giocare i 90 minuti. Gli ultimi 4 mesi davvero duri”

L‘Inghilterra ritrova Luke Shaw. Il difensore è pronto a giocare dall’inizio nella semifinale di domani contro l‘Olanda.

Queste le sue parole: “Penso di essere in forma e pronto a giocare 90 minuti. Ma tutto dipenderà dalla decisione di Gareth Southgate. Io comunque mi sento in forma e pronto a partire. Il ct ha dimostrato di avere una grande considerazione di lui, considerando che non vedeva il campo dallo scorso febbraio a causa dello stop forzato. Prima con la convocazione, poi nello schierarlo contro gli elvetici. Il suo recupero ha richiesto più tempo del previsto, regalando una occasione a Kieran Trippier sulla fascia sinistra. “Gli ultimi quattro mesi sono stati davvero duri” – ha poi affermato – “mi aspettavo di tornare molto prima, ma ho dovuto affrontare molti imprevisti.È stato davvero bello essere qui l’altra sera e avere qualche minuto a disposizione: ne avevo voglia. Prima che venisse annunciata la squadra, avevamo in programma di tornare in campo intorno alla seconda o terza partita, ma sfortunatamente le cose non sono andate come previsto e tutto è stato posticipato di una partita”.

Foto: twitter Inghilterra