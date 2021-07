Shaw dopo 2 minuti: Inghilterra-Italia 1-0 all’intervallo

L’Italia è in svantaggio per 1-0 nell’intervallo della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra a Wembley. A decidere, al momento, un gol di Luke Shaw, dopo 2 minuti di gioco.

Per l’esattezza dopo 114 secondi dal fischio d’inizio, che lo rendono il gol più veloce dalla storia di una finale di un Europeo.

Un gol a freddo che ha bloccato l’Italia, che ha provato a reagire ma con difficoltò, mentre l’Inghilterra ha messo la gara sui binari preferiti, provando le ripartenze veloci.

Paura anche per Jorginho, che intorno alla mezz’ora ha accusato alcuni problemi, ma per ora il centrocampista stringe i denti.

Unico brivido per l’Italia, al 34′, arrivato da Chiesa, autore di una azione strepitosa e di un sinistro che ha sfiorato il palo.

Mancini medita cambi, per provare a rimettere in piedi una finale che per ora gli sta sfuggendo di mano.

Foto: Twitter Euro 2020