Shaw: “Adesso giochiamo bene, non vogliamo ripetere gli errori dello scorso anno”

Intervenuto in conferenza stampa, Luke Shaw ha parlato della partita di domani contro la Roma: “Ho fiducia, mi sento a mio agio quando scendo in campo e sono tornato a divertirmi quando gioco a calcio e questo è fondamentale per il nostro lavoro. La squadra ora ha imboccato la retta via, sta giocando bene e io voglio crescere con tutti i miei compagni. La Roma? Penso che prima di tutto nessuna semifinale sia facile, sono sempre partite difficili. Abbiamo avuto molte delusioni la scorsa stagione, dobbiamo usarla come motivazione per rimettere le cose a posto”.

Foto: The Sun