Shaqiri: “Sarà una gara diversa rispetto all’Europeo. Le assenze? Fanno parte del calcio”

Sulle assenze: “E’ il calcio, gli infortuni fanno parte del calcio. Bisogna saper accettarli, abbiamo infortunati che fanno parte di questa rosa già da molto tempo. Ma anche l’Italia ha avuto alcune defezioni. Si va avanti. Il calcio è questo, gli infortuni danno anche la chance ad altri giocatori di giocarsi le loro carte e proveranno tutti ad aiutare la squadra. Lo stesso problema lo ha anche l’Italia, dobbiamo fare il meglio sulla base delle possibilità a disposizione e aiutare il più possibile chi ha giocato meno in questo contesto. L’obiettivo sarà battere l’Italia, è una grande chance per noi tutti. Veniamo qui non per chiuderci in difesa, ma per dare fastidio agli avversari con una tattica ben ponderata”.

Sui giovani: “I giovani vengono trattati nel 2021 in modo un po’ diverso rispetto al passato, noi forse eravamo più timidi mentre ora hanno meno paura di mettersi in mostra e rischiare. La qualità del settore giovanile è cresciuta e ora sono in grado di tenerci testa e possono dare un ricambio generazionale a questa Nazionale”.

Sull’importanza del match: “Per noi sarà la gara dell’anno, sarebbe sensazionale vincere. Loro sono chiaramente favoriti, hanno una qualità strabiliante. Sarà una bellissima partita, dovremo dare il meglio di noi”.