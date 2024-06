Shaqiri risponde all’autorete di Schar, parità tra Scozia e Svizzera all’intervallo (1-1)

Parità all’intervallo: 1-1 tra Scozia e Svizzera. Al 13′ la Scozia si è portata in vantaggio con il più classico dei contropiede finalizzato da McTominay, complice la deviazione di Schar (la UEFA ha assegnato l’autorete al difensore). Ma il vantaggio scozzese dura poco. E al 33′ la Svizzera trova il gol del pareggio. Tutto nasce da un retropassaggio errato di Ralston che serve direttamente Xherdan Shaqiri che non ci pensa su un secondo e calcia di prima intenzione verso Gunn con il pallone che termina in rete. Al 33′ arriva – per un momento – anche il gol del vantaggio svizzero, ma l’assistente è attento e segnala, prontamente, il la posizione irregolare di Ndoye.

Foto: Instagram Shaqiri