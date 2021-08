Shaqiri dal Liverpool all’Olympique Lione: affare in dirittura

Xherdan Shaqiri sta per lasciare il Liverpool, la trattativa con l’Olympique Lione è in dirittura d’arrivo. Una trattativa anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia, che porta l’esterno svizzero a una nuova esperienza professionale.

Le settimane scorse, Shaqiri era stato accostato anche alla Lazio, ma come abbiamo raccontato non aveva le caratteristiche necessarie per il 4-3-3 di Sarri.

