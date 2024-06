Shaparenko-Yaremchuk, l’Ucraina ribalta la Slovacchia (2-1)

L’Ucraina ribalta la Slovacchia e trova la prima vittoria a Euro2024: 2-1. La squadra di Calzona ha sbloccato la gara al 18′, sfruttando una netta predominanza territoriale. Male la difesa di Rebrov: su una rimessa laterale battuta dalla sinistra, Haraslin arriva sul fondo e mette al centro, dove c’è Schranz a colpire di testa. Secondo gol a Euro 2024 per l’attaccante dello Slavia Praga, già decisivo contro il Belgio. Nella ripresa l’Ucraina si sblocca e trova il primo gol di Euro2024. Palla persa da Kucka, contropiede condotto da Mudryk e finalizzato da Shaparenko, che sfrutta l’assist di Zinchenko e piazza la conclusione con il sinistro, non lasciando scampo a Dubravka. E all’80’ l’Ucraina completa la rimonta con Yaremchuk, entrato nella ripresa al posto di Dovbyk: lancio di Shaparenko a scavalcare la difesa, controllo sublime e tocco leggero a superare Dubravka in uscita. Nulla da fare per Skriniar, che in scivolata prova disperatamente a impedire che la sfera superi la linea. Termina così 2-1, l’Ucraina rimonta la Slovacchia e trova la prima vittoria a Euro2024.

Foto: Instagram Yaremchuk