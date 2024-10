Shane Kluivert, non chiamatelo solo figlio d’arte

Shane, figlio di Patrick, è l’ultimogenito della dinastia Kluivert, fratello di Justin, Quincy e Ruben, anch’essi calciatori. A casa Kluivert, sembra esserci qualcosa di straordinario, che sia nel cibo o nei geni, capace di donare incredibili doti sportive ai suoi ragazzi. Questa tradizione calcistica affonda le radici nel nonno Kenneth Kluivert, ex nazionale surinamese.

Nel 2016, Shane compie il primo passo, già decisivo, passando dal calcio amatoriale all’accademy del Paris Saint-Germain. A soli 9 anni, la Nike punta su di lui, facendolo diventare uno dei più giovani calciatori europei a firmare con un brand di tale prestigio. Shane, tuttavia, non è solo un giovane talento del calcio è anche una personalità con mille sfaccettature. In passato, gestiva un canale YouTube con circa 85.000 iscritti, dove condivideva ricette e scorci della sua vita quotidiana, dentro e fuori dal campo.

Nel 2023, il Barcellona fa la sua mossa. Il giorno dopo aver compiuto 16 anni, Shane firma il suo primo contratto, nero su bianco, da professionista con i blaugrana. “Il giocatore si farà, anche se ha le spalle strette”, canterebbe De Gregori, e probabilmente lo avranno pensato anche alla Masia, perché quando il settore giovanile del Barça (la cantera) punta su di te, è perché hai davvero qualcosa di speciale.

A 15 anni e 17 giorni esordisce con l’Olanda Under 16, iniziando una scalata che lo porterà fino all’Under 18. Shane gioca come esterno di sinistra, a piede invertito, pronto a rientrare e colpire. È abile nel gioco rapido nello stretto, come tutti i ragazzini che giocano nelle giovanili del Barça ma sa sfruttare lo spazio in campo aperto grazie a una corsa efficace e un ottimo controllo della sfera. Non è un caso che qualche giorno fa il The Guardian lo abbia inserito tra i 60 migliori talenti nati nel 2007.

Certamente le aspettative sono alte e Shane sembra determinato a mantenerle. L’ultimo ostacolo è il passaggio tra i grandi. Sarà il rettangolo verde, come sempre a sussurrarci il suo destino, ma una cosa è certa: non chiamatelo solo “figlio d’arte”. Shane Kluivert è un ragazzo dalle mille sfumature, e merita di essere dov’è.

