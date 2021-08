Shakhtar, primo ko per De Zerbi. Sconfitta a sorpresa con l’Oleksandriya

Sconfitta a sorpresa per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, che cade in casa contro l’Oleksandriya, incappando nel primo ko della sua avventura in Ucraina. Gli arancioneri passano subito in svantaggio per la rete di Tretyakov, ma trovano il pareggio ospite poco dopo con Korniienko.

Sempre nel primo tempo, però, arriva la rete che sigilla il risultato sul 2-1 per gli ospiti a firma di Kovalec.

Gli uomini di De Zerbi, pure avendo un tempo intero a disposizione per pareggiare, non c’è riuscito, uscendo sconfitto.