Shakhtar Donetsk-Inter, le formazioni ufficiali

L‘Inter scende in campo in Ucraina per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. La compagine nerazzurra sarà impegnata sul campo dello Shakhtar Donetsk di De Zerbi alle 18.45.

Queste le formazioni ufficiali:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Solomon, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All. De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

