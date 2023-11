Shakhtar Donetsk-Barcellona, le formazioni ufficiali

Alle 18:45 scenderanno in campo Shakhtar Donetsk e Barcellona per la quarta giornata del Gruppo H di Champions League. La sfida si giocherà su campo neutro, al Volksparkstadion di Amburgo in Germania. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyy, Matviyenko; Kryskiv, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton. Allenatore: Pusic.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Alonso; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Torres. Allenatore: Xavi

Foto: Instagram Shakhtar