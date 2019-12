Shakhtar-Atalanta, le ultime sulle probabili formazioni

L’Atalanta si gioca il tutto per tutto in casa dello Shakhtar: una vittoria potrebbe regalare alla Dea la qualificazione agli ottavi di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Gasperini dovrà fare a meno di Toloi (squalificato), Zapata e Ilicic. Davanti a Gollini, ci sarà quindi Masiello insieme con Djimsiti e Palomino. A centrocampo spazio a Freuler e De Roon, con Hateboer e Gosens sulle corsie laterali. In attacco Muriel sarà l’unica punta, alle sue spalle Papu Gomez e uno tra Malinovskyi e Pasalic, con il primo favorito.

SHAKHTAR-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Shakhtar (4-3-3): Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko; Tetê, Júnior Moraes, Taison.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Muriel.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta