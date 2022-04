Sfortuna Gosens: affaticamento muscolare per il tedesco. A Bologna ci sarà ancora Perisic

Annata sfortunata per Robin Gosens, condizionata da numerose noie muscolari. L’esterno tedesco quest’oggi non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore e dunque è in forte dubbio per il recupero di mercoledì col Bologna. Si va dunque verso la conferma dal 1′ di Perisic sulla fascia sinistra. Ancora lavoro a parte per Vidal, che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia rimediata nel finale contro il Milan in Coppa Italia: il cileno punta a rientrare nella trasferta di domenica a Udine.

FOTO: Twitter Inter