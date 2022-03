Sfida tra deluse: martedì amichevole tra Turchia e Italia

Dopo Italia-Macedonia del Nord non ci sarà il rompete le righe per gli Azzurri. E’ in programma un’amichevole tra deluse, che si giocherà a Konya in Turchia tra le due eliminate dai playoff.

Il programma dell’Italia nei prossimi giorni:

Venerdì 25 marzo

Ore 16 – Allenamento presso il Campo V. Pozzo di Coverciano (chiuso**)

Sabato 26 marzo

Ore 13.45 – Conferenza stampa calciatore presso l’Auditorium di Coverciano (in presenza per giornalisti**)

Ore 16 – Allenamento presso il Campo V. Pozzo di Coverciano (chiuso**)

Domenica 27 marzo

Ore 13.45 – Conferenza stampa calciatore presso l’Auditorium di Coverciano (in presenza per giornalisti**)

Ore 16 – Allenamento presso il Campo V. Pozzo di Coverciano (chiuso**)

Lunedì 28 marzo

TBC – Trasferimento per Konya

TBC – Conferenza stampa Italia***

TBC – Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’***)

TBC – Conferenza stampa avversaria (in presenza per giornalisti***)

TBC – Allenamento avversaria (aperto ai media i primi 15’***)

Martedì 29 marzo

Ore 20.45 – Turchia-Italia

A seguire conferenza stampa e rientro in Italia

