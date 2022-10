Fabian Ruiz: “Avevo già detto a Galtier che dovevo adattarmi. Mondiale? Auguro il meglio ai miei compagni”

Alla vigilia del match di Champions contro il Maccabi Haifa, in conferenza stampa è intervenuto Fabian Ruiz: “Come ha detto mister Galtier, all’inizio è stato difficile perché avevo bisogno di tempo per adattarmi e perché non ero in una forma fisica ottimale. Ma sono riuscito a recuperare il ritmo durante le partite. Mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza fare niente con la palla, è stato difficile perché non ho giocato neanche una gara e non ho fatto sessioni collettive. Poi mi sono sentito sempre meglio”. Sull’esclusione dalle convocazioni per il Mondiale: “Non c’è nessun problema col ct Luis Enrique. Auguro il meglio ai miei compagni di Nazionale, ma sono concentrato solo sul mio club e sulla partita di domani, che per noi è molto importante”.

Foto: instagram Fabian Ruiz