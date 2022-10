Settimana decisiva per l’Inter, e Zhang viaggia insieme alla squadra: non accadeva dalla finale di Coppa Italia

Per l’Inter inizia una settimana altamente decisiva per il destino della sua stagione e dei contorni che essa prenderà. I nerazzurri, infatti, questa sera scenderanno in campo al “Franchi”, contro la Fiorentina in campionato per continuare la risalita, per poi giocarsi mercoledì l’accesso anticipato agli ottavi di Champions League contro il Viktoria Plzen. Inutile dire che le aspettative sono alte e, per dimostrare l’importanza di questo momento, Steven Zhang che ha voluto stare vicino alla squadra allenata da Simone Inzaghi viaggiando con la squadra direzione Firenze. L’ultima volta che il massimo dirigente ha seguito la squadra, infatti, era in occasione della finale di Coppa Italia a Roma.

Foto: twitter Inter