Setti spiega: “D’Amico voleva fare un passo in avanti. Tudor? Non era più convinto”

Ai microfoni di Radio sei ha parlato il presidente del Verona Setti che si è soffermato sugli addii di Tudor e D’Amico: “Bisogna andare d’amore e d’accordo ogni anno, il nostro ds ha fatto una scelta dopo anni di cammino insieme per fare un passo in avanti e l’ho favorito. Il mister non è stato convinto dai programmi che gli sono stati sottoposti e ha voluto fare un passo indietro perché non era convinto”

Foto: Twitter Verona