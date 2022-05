Setti: “Non eravamo al massimo, ma il Milan ha voglia di portare a casa lo scudetto”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, è intervenuto nel corso di Supertele, in onda su DAZN: “Il match di ieri? Il Milan ha voglia di portare a casa lo Scudetto, ho visto un gruppo molto unito, i rossoneri hanno corso molto, anche se un po’ meno di noi. Forse avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio, magari non eravamo al 110% ma all’80-90%. Qualche ragazzo era stanco, e l’intelligenza di Pioli ha dato qualcosa in più ai rossoneri“.

Foto: sito Hellas Verona