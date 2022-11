Setti: “Mi sto ammalando per il Verona, devo riflettere”

Maurizio Setti, numero uno del Verona, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’ennesima sconfitta della sua squadra (la decima consecutiva, la sesta della gestione Bocchetti). Queste le sue parole: “C’è poco da commentare, bisogna fare delle riflessioni. Mi spiace che i tifosi prendano me come esempio di un presidente che vuole disfare ogni anno, quando noi spendiamo sempre più di quello che incassiamo. Mi sto ammalando per il Verona, oggi sono sconvolto, sono dieci giorni che non dormo. L’allenatore a rischio? Ripeto, devo riflettere. Questa rosa è più forte dell’anno scorso, tranne i singoli là davanti. Non devo trovare giustificazioni, ma medicine. Non ci ci arrende oggi: siamo in una situazione molto critica, non posso credere che la squadra sia questa. Non mi voglio arrendere, soprattutto non voglio retrocedere”.

Foto: Twitter Verona