Setti: “Kumbulla? Aspettiamo la fine dell’Europa League”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato del futuro di Kumbulla. Queste le parole del numero uno degli scaligeri: “Attendiamo la fine dell’Europa League dell’Inter per capire meglio. Ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash. Non è però da escludere che Kumbulla possa rimanere a Verona per un altro anno. Futuro? Creeremo una squadra adeguata per rafforzare Juric, il budget aumenterà ma i soldi non dobbiamo buttarli.”

Foto: sito Verona