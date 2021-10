Setti: “Di Francesco non era l’allenatore adatto al nostro sistema di gioco. Tudor ha gli attributi”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di TeleArena: “Se non avessi avuto quel passato che ho avuto, non avrei mai preso quella decisione. Con D’Amico abbiamo iniziato un percorso tecnico insieme e Di Francesco non era il tipo di allenatore adatto a ciò che volevamo fare: non rispecchiava lo spirito che pensavamo potesse avere, quindi era inutile ritardare la decisione. Tudor è venuto da solo, senza staff. Ha gli attributi. L’avevamo cercato pure in estate, ma non so perché abbiamo tergiversato. La caratteristica più bella che ho riscontrato è la tranquillità che c’è prima della partita, a differenza di Juric”.

FOTO: Sito Verona