Settebello Roma, Empoli annichilito. Doppietta di Dybala, Lukaku in gol alla prima da titolare

Settebello della Roma all’Olimpico: 7-0 all’Empoli. I giallorossi passano subito in vantaggio: errore di Walukiewicz che prende male il tempo sul cross di Kristensen e colpisce di mano, nessun dubbio per l’arbitro: rigore. Dal dischetto Dybala non sbaglia e porta i giallorossi in vantaggio. La Roma parte alla grande e continua a mettere sotto la squadra toscana. E sempre da Kristensen arriva un cross in area di rigore che trova l’inserimento di Renato Sanches per il 2-0 giallorosso. Al 18′ ci prova anche Paredes direttamente da calcio d’angolo, ma il pallone si stampa sul palo interno della porta difesa da Berisha. L’Empoli prova ad alzare la testa e ad affacciarsi in avanti, ma senza impensierire troppo la retroguardia giallorossa. E al 35′ arriva anche la rete del 3-0 grazie all’autorete di uno sfortunato Grassi. In pieno recupero arriva anche il primo tiro in porta dell’Empoli che ci prova dalla distanza da Bereszinski, ma Rui Patricio è attento e allunga in calcio d’angolo. Termina così 3-0 la prima frazione di gioco. A inizio ripresa Zanetti prova a dare la scossa fin da subito: fuori Walukiewicz e Fazzini, dentro Bastoni e Ismajli. Mourinho, invece, gestisce gli uomini e decide di inserire Bove al posto dell’ammonito Sanches. Ma la musica non cambia. E al 54′ sale in cattedra Paulo Dybala che raccoglie lo scarico di Cristante, mette a sedere Luperto e Ismajli e, con estrema freddezza, batte Berisha per il 4-0 giallorosso. Non si ferma la Roma e al 58′ arriva anche la traversa su punizione della Joya che sfiora la tripletta. Al 65′ torna a farsi vedere in avanti l’Empoli, ma il colpo di testa di Caputo è di facile lettura per Rui Patricio. E un minuto dopo è Baldanzi a rendersi pericoloso, ma il suo tiro si stampa sul palo. Ma è ancora la Roma a trovare la via del gol: Spinazzola per Belotti, scarico per Cristante che lascia andare un grande tiro dalla distanza. Manca solo Lukaku all’appello. E Big Rom risponde presente all’83’ in contropiede innescato da Belotti. E all’85’ arriva anche la rete del 7-0 con Mancini sugli sviluppi del calcio d’angolo. Termina così 7-0 la partita all’Olimpico, arriva così la prima vittoria della stagione giallorossa.

Foto: Instagram Roma